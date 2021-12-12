12 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента США о том, что любой из мировых лидеров не отказался бы поменяться с ним работой.

Артур Савин, , 22:45 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что любой из мировых лидеров не отказался бы поменяться с ним работой, потому что Америке больше всего доступно, у неё больше всего потенциала, больше науки, технологий и порядочности, чем у других стран, вызвало бурную реакцию среди пользователей Интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

»Вот тут он не соврал. Америка обладает большим потенциалом, чем любая другая страна в мире. В том числе в ней больше возможностей для развития науки и технологий», — пишет Александр М.

Многие пользователи пришли к выводу, что американский президент прав в том, что Америка на данный момент занимает доминирующие положение на всём земном шаре и, конечно, быть главой такого мощного государства хотело бы большое количество правителей.

«Ну так правду же сказал. США — единственная мировая сверхдержава, главная экономика мира (25% мирового ВВП), сильнейшая армия и огромное влияние на весь мир. Лучшие музыкальные исполнители, самые кассовые фильмы, компьютерные игры, в которые играют ваши дети, — всё это Соединённые Штаты Америки. В плане космоса они безусловные лидеры, ушедшие далеко вперёд. Лучшие учёные, все передовые открытия и технологии (взять Кремниевую долину), прорывы в науке, нобелевские лауреаты — всё это также США», — считает Анастасия Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что обозначенное благополучие американского государства стало возможным из-за большого количества лжи, обмана и внешних интервенций.

«Никто не спорит о больших экономических возможностях США. Для американцев главное — своевременно платить налоги. Америка прошла свой тернистый путь борьбы с мафиозными кланами криминального мира. В то же время благополучие Америки построено за счёт обмана и лжи и экспансии доллара», — отмечает Коля Н.

Часть людей полагает, что Америка достигла таких успехов за счёт того, что она банально уничтожала своих оппонентов, а не пыталась победить их в честном политическом или дипломатическом противостоянии.

«США — это бандитское государство, которое ведёт захватническую политику во всём мире! Посредством технологии цветных революций американцы меняют (уничтожают) национальную власть в суверенных государствах. Таким образом, они дожимают введение своего принципа американской демократии, сменив национальную власть на проамериканскую!» — поделился своим мнением Алексей С.

Агрессия США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Штатам в затылок уже дышит Китай, который не намерен отказываться от своего стремления оказаться в авангарде всех процессов, происходящих в мире.

«Для того чтобы развивалась наука и технологии, нужно иметь промышленность, а она ушла из США в Китай. Кто знает, может быть, уже через пару лет все мировые лидеры захотят поменяться местами с китайским главой государства», — предполагает Василий Р.

Нашлись и те, кто убеждены, что доминирование США на международной арене подходит к концу, поэтому скоро правители планеты начнут мечтать о том, чтобы занять место другого лидера.

«Американское доминирование в мире — это уже прошлое. Байдену и другим придётся это не только признать, но и принять как должное. Уж кому-кому, а именно ему сейчас не позавидуешь. Стремящийся к нулю рейтинг, противоречия внутри американского общества, расовые бунты и перевод всего производства в Китай. Америка превратилась в колосс на глиняных ногах, и падать с самой высокой точки будет её глава», — предупреждает Владимир Н.

Напомним, 11 декабря президент США Джозеф Байден заявил в эфире развлекательного телешоу на канале NBC о том, что любой из мировых лидеров не отказался бы поменяться с ним работой, потому что Америке больше всего доступно, у неё больше всего потенциала, больше науки, технологий и порядочности, чем у других стран.