Вашингтон, , 18:33 — REGNUM 12 декабря глава киностудии Marvel Studios Кевин Файги объяснил, почему премия «Оскар» в большинстве случаев игнорирует кинофильмы о супергероях. По мнению Файги, это связано с тем, что Американская киноакадемия предвзято относится к кинокомиксам: «Я думаю, что мы всегда находимся в дефицит наград из-за логотипа Marvel и определенной предвзятости к жанру», — цитирует главу Marvel Studios The Hollywood Reporter.

Черная Пантера ADour

В 2021-м году вышел фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» от киностудии Marvel. Критики высоко оценили ленту, и она может претендовать на получение премии «Оскар».

Самым успешным фильмом Marvel за последние годы, с точки зрения количества индивидуальных наград, стала кинолента «Черная пантера» 2018 года, получившая семь номинаций, включая награду за «лучшим фильм года».