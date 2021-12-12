Лондон, , 18:25 — REGNUM 9 декабря вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна», премьера которого запланирована на 2022 год. Главную роль сыграет британский актер Джейсон Стейтем, работавший ранее с режиссером во время съемок фильмов «Гнев человеческий», «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».

Джейсон Стейтем Скриншот с YouTube

Помимо Стейтейма, в фильме сыграют Кэри Элвес (серия фильмов «Пила»), Обри Плаза («Парки и зоны отдыха», «Легион»), Джош Харнетт («Факультет», «Перл-Харбор»), Хью Грант («Ноттинг Холл») и другие.

Ранее сообщалось, что фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли попал в том худших фильмов 2021 года по версии журнала Entertainment Weekly.