Вашингтон, 12 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Страны, входящие в «Группу семи» (G7), пригрозили России серьезными последствиями в случае вторжения на Украину. Об этом сообщается в заявлении, принятом главами внешнеполитических ведомств во время заседания объединения.

Italian G7 Presidency 2017 G7

«У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену», — отмечается в заявлении.

В документе также утверждается, что участники саммита по-прежнему считают Россию стороной конфликта, а не посредником в его урегулировании.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские вооруженные силы никому не угрожают.