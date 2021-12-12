Москва, 12 декабря, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» огорчены ничьей в матче против московского «Динамо», потому что ехали в столицу России за победой. Об этом 12 декабря сообщил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо, заявление которого обнародовано на сайте команды.

Fc-zenit.ru Зенит

«Мы огорчены тем, что сыграли вничью, потому что ехали в Москву за победой, — сказал Клаудиньо. — При этом, мы прекрасно знали, что «Динамо» — сильная команда и обыграть ее на выезде будет сложно. Тем не менее, ничья — это набранное очко».

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря в Москве состоялся центральный матч восемнадцатого тура чемпионата России по футболу «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Основное время матча, прошедшего на стадионе «ВТБ Арена», завершилось со счетом 1:1.

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