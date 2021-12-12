12 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о том, что американский военный самолёт-разведчик совершил пролёт рядом с линией соприкосновения в Донбассе.

Артур Савин, , 18:47 — REGNUM Информация о том, что стратегический разведывательный самолёт ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint несколько раз пролетел вдоль границы Украины, вплотную приблизившись к линии соприкосновения в Донбассе, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Американский самолёт пролетал над территорией Украины. К сожалению, имеет на это право», — указывает Анастасия Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что американские военно-воздушные силы, судя по всему, получили у украинского руководства разрешение на полёты над территорией Украины. С данным фактором, пишут граждане, к сожалению, ничего не сделаешь.

«Нам-то что? Россия считает Донбасс территорией Украины. Внутреннее дело суверенного государства. Не у российской же границы пролетел американский самолёт», — отмечает Евгений Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что не только американские военные самолёты присутствуют на территории Украины, но и другие представители вооружённых сил США постоянно посещают эту страну.

RC-135V Rivet Joint United States Air Force

«А чего удивляться? Американцы уже давно на Украине окопались. У них там и инструкторы, разведка, даже отдельные военные приезжают. США оказывают полную и безоговорочную поддержку Украине, использует для этого самые современные военные технологии. Вопрос вот в чём: занимаются ли тем же самым российские военные? Или они с важным видом соблюдают нейтралитет?» — задаётся вопросом Павел В.

Часть людей полагает, что на Западе произошла бы настоящая истерика, пролети российский военный самолёт вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

«Если бы наш самолёт-разведчик пролетел вдоль украинской границы, то визгу было бы на всю планету!» — считает Илья П.

Тем не менее граждане убеждены, что России такие облёты совершать необходимо, чтобы отвадить украинскую военщину от мысли пойти в атаку на жителей Донбасса.

«России пора тоже совершать облёты вблизи линии соприкосновения в Донбассе, чтобы у ВСУ даже мысли не было пересечь эту самую линию. Иначе может у них сложиться такое впечатление, что раз у них за спиной Америка, то и всё нипочём. Надо давать им понять, что это не так», — пишет Геннадий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты, судя по всему, взяли курс на обострение конфликта в Донбассе, чтобы сдержать амбиции России в её внешней политике.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дело пахнет керосином. США вывели войска из Афганистана. А куда эти войска перекинут в итоге? Да и активность у наших границ возрастает. То в Чёрном море, то на Балтике, а теперь уже даже и в Донбассе! Америка явно идёт на обострение», — поделился своим мнением Dima S.

«Всё это делается с одной целью — обострить ситуацию в Донбассе. Америке всё ещё нужен конфликт на приграничной с Россией территории, чтобы занять Москву такими проблемами и не давать ей заниматься отстаиванием собственных интересов на международной арене», — написал Иван Л.

Напомним, 11 декабря РИА Новости опубликовало информацию со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 о том, что стратегический разведывательный самолёт ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint несколько раз пролетел вдоль границы Украины, вплотную приблизившись к линии соприкосновения в Донбассе.