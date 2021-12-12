Варшава, , 17:57 — REGNUM Збигнев Зебро — министр юстиции Польши — заявил, что республика перестанет платить в бюджет Евросоюза (ЕС) в случае уменьшения субсидий со стороны Брюсселя. Об этом 12 декабря передает Financial Times.

«Польша должна ответить на шантаж ЕС посредством вето во всех вопросах, которые требуют единогласного решения. Если спор продолжится, буду требовать приостановки выплат в бюджет ЕС», — отметил он.

Также он предложил пересмотреть участие страны в климатической и энергетической программах, считая, что ЕС выдвигает Варшаве «невыполнимые условия».

Ранее Конституционный суд (КС) Польши утвердил превосходство основного закона республики над европейским.