Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, в Госдуме пройдет серия встреч представителей правительства РФ с депутатами по резонансным законопроектам о введении в России QR-кодов в общественных местах и на транспорте, сообщает ИА REGNUM.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутаты всех пяти фракций проведут встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Минтранса Виталием Савельевым.

Первыми с авторами инициативы встретятся депутаты фракции «Единая Россия», затем — КПРФ, СРЗП, «Новые люди» и ЛДПР. Встречи пройдут за закрытыми для СМИ дверями, журналисты смогут услышать только выступления лидеров фракций и доклады Голиковой, основная дискуссия пройдет без СМИ.

Правительственные законопроекты о введении в России QR-кодов на фоне пандемии коронавируса вызвали широкий общественный резонанс. Сотни тысяч обращений были направлены в Госдуму, полемика развернулась и в мессенджерах с соцсетями. Граждане уверены, что введение QR-кодов никак не связано с проблемами здоровья и высказываются категорически против принудительной вакцинации и сегрегации.

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В ноябре Совет Думы принял решение направить законопроекты в рассылку для получения отзывов от регионов, заксобрания направили в Госдуму в основной своей массе позитивные отзывы со своими комментариями по доработке инициатив.

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