Тирасполь, , 17:53 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Приднестровья Елена Городецкая объявила о том, что президентские выборы в стране состоялись. Об этом она сообщила в ходе брифинга.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«В соответствии с действующим законодательством, выборы можно считать состоявшимися», — отметила Городецкая.

По словам председателя, на 15:00 по местному времени явка на выборы составила 28%, превысив необходимый порог в 25%.

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Напомним, в Приднестровье проходят президентские выборы. В избирательных бюллетенях значатся имена двух кандидатов — действующего президента Вадима Красносельского и депутата совета Григориополя Сергея Пынзаря.