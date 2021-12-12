Москва, , 17:51 — REGNUM Более 560 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 12 декабря сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«За последние сутки проведено 562 тыс. тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 декабря остаются 1 647 363 человека».

Отмечается, что всего в стране проведено более 231,6 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря федеральный оперативный штаб сообщил, что российские медики зарегистрировали 1132 смерти от COVID-19 за истекшие сутки.