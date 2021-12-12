Красногорск, , 17:48 — REGNUM В Королёве Московской области 5-летний ребенок, катаясь на тюбинге, столкнулся с поездом и получил травмы. Об этом 12 декабря сообщили в СУ СК РФ по региону.

11 декабря девочка с родителями каталась на тюбинге, и при наезде на бугор тюбинг изменил направление движения и поехал в сторону железнодорожных путей. В результате ребенок получил травмы головы, ударившись о колесо поезда.

Ребенок госпитализирован.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что ведомство проводит проверку. По ее результатам будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.