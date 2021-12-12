Москва, , 17:48 — REGNUM Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов обвинил США в закладывании основ для создания цифрового альянса наподобие НАТО. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

Демократия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Аверьянов выразил мнение, что страны, входящие в подобный альянс, будут жить по правилам, написанным американскими IT-гигантами.

«Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам», — отметил Аверьянов.

По словам чиновника, 9−10 декабря в Соединенных Штатах состоялся «Саммит за демократию», на котором и обсуждалась обозначенная проблема.

«Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ», — резюмировал Аверьянов.

Напомним, «Саммит за демократию» проходил в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие 110 государств и территорий, в число которых не вошли Китай, Россия, Турция, Египет и ряд других стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу «междусобойчиком», призванным разделить страны на демократические и недемократические.