В России раскритиковали планы США по созданию цифрового альянса
Москва, 12 декабря, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов обвинил США в закладывании основ для создания цифрового альянса наподобие НАТО. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».
Аверьянов выразил мнение, что страны, входящие в подобный альянс, будут жить по правилам, написанным американскими IT-гигантами.
По словам чиновника, 9−10 декабря в Соединенных Штатах состоялся «Саммит за демократию», на котором и обсуждалась обозначенная проблема.
Напомним, «Саммит за демократию» проходил в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие 110 государств и территорий, в число которых не вошли Китай, Россия, Турция, Египет и ряд других стран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу «междусобойчиком», призванным разделить страны на демократические и недемократические.