Архангельск, 12 декабря, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сегодня, 12 декабря, в ходе прямой линии заявил, что решение сделать первую прививку от коронавирусной инфекции далось ему нелегко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Цыбульский

«Когда я ставил первую прививку, то это было для меня непростое решение, понимая, что болезнь не изучена и вакцина сделана быстро. Но тем не менее, я вакцинировался и ревакцинировался и ни разу об этом не пожалел. Сегодня много дискуссий на эту тему, но я считаю что вакцинироваться надо», — заявил он.

Он также отметил, что ежедневно в регионе вакцинируются порядка трех тысяч человек. Всего, по данным оперштаба, полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 446 416 человек.