Новосибирск, 12 декабря, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В новосибирских троллейбусах с начала декабря током ударило четырёх человек. Об этом редакции «НГС Новости» сообщили в мэрии города.

Little fish262 Троллейбус

«Специалисты департамента транспорта также объяснили, что утечка тока в троллейбусах, которая и ощущается как удар тока, может быть связана с изменениями погоды. А именно с колебаниями температуры нижних слоев атмосферы около нулевых значений, высокой влажностью воздуха, выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя», — уточняет СМИ.

Уточняется, что в настоящее время продолжаются расследования по каждому случаю, и по их завершении будет дана оценка действиям персонала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске по сообщению об ударе током пассажирки троллейбуса организована доследственная проверка.

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