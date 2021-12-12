Прага, , 17:35 — REGNUM Несколько сотен, более 500, человек вышли на митинг на Вацлавской площади в Праге, протестуя против обязательной вакцинации от COVID-19 для пожилых и представителей ряда профессий, намеченной с 1 марта. Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Выступивший один из организаторов митинга, лидер общественной организации «За права граждан» Якуб Олберт заявил, что введение обязательной вакцинации нарушает Конституцию республики.

«Каждый гражданин имеет право самостоятельно решить, делать ему прививки против коронавируса или нет. Мы не против добровольной вакцинации, мы лишь против ее проведения в обязательном порядке», — добавил он.

6 декабря правительство Чехии одобрило предложение минздрава о введении с 1 марта 2022 г. обязательной вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет, а также для представителей некоторых профессий.