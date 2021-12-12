Москва, 12 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. По новому вооружению Российская Федерация является мировым лидером, а по ядерному вооружению паритет страны с США сохраняется. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства уточнил, что и по носителям, и по количеству боезарядов примерный паритет РФ и США сохраняется.

«Но в наших перспективных разработках мы (Россия — прим. ИА REGNUM), безусловно, являемся лидерами», — отметил Путин.

Президент страны добавил, что в России не просто модернизируют традиционно имеющийся на вооружении потенциал, а также вводят новые комплексы.

«По этому показателю мы (Россия — прим. ИА REGNUM) сегодня номер один в мире», — сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ходе состоявшегося 7 декабря разговора в формате видеосвязи президент страны Владимир Путин заявил главе Белого дома США Джо Байдену, что находящиеся на своей территории войска РФ никому не угрожают.