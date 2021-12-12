Кемерово, 12 декабря, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 13 декабря, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой, по югу в отдельных районах умеренный снег, днём небольшой снег, местами поземки, гололедица, изморозь. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мороз

«Ветер западный, 3−8 м/с, местами до 13 м/с. Температура ночью −14…−19 °C, местами до — 24 °C, днём −13…−18 °C, местами — 7,-12 °C», — уточняется в прогнозе.

В городе Кемерово завтра, 13 декабря, прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег, местами гололедица, температура ночью −19…−21 °C, днём −14…−16 °C.