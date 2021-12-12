Веллингтон, , 17:19 — REGNUM Житель Новой Зеландии с целью заработать денежные средства ставил себе прививку от коронавирусной инфекции за других людей. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Вакцина (сс) whitesession

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В настоящее время данный инцидент расследуют сотрудники правоохранительных органов. Речь идет о мошенничестве.

Как отмечает издание, мужчина в течении дня получил 10 доз вакцины, что может серьезным образом угрожать его здоровью. Врачи рекомендуют предприимчивому мужчине обратиться за медицинской помощью.