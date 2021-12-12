Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Канадский актер Киану Ривз рассказал, почему принял предложение Ланы Вачовски вернуться к роли Нео в продолжение оригинальной трилогии «Матрица»: «Я недоумевал, когда Лана написала мне с предложением сняться в еще одном фильме «Матрца». Я думал, что мой персонаж мертв. Но Лане удалось меня в этом переубедить и мне понравился полноценный сценарий новой части. Он показался мне замечательным».

Киану Ривз Цитата к/ф «Матрица. Перезагрузка». реж.Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 2003.США. Австрия

Ранее исполнители главных ролей Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити) в нескольких интервью отмечали, что сюжет новой «Матрицы» сконцентрируется вокруг любовной линии их персонажей.

Мировая премьера фильма «Матрица: Воскрешение» назначена 16 декабря 2021 года. В России фильм выйдет в прокат в этот же день.