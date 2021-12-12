Париж, , 17:04 — REGNUM Новая Каледония останется французской территорией. Об этом 12 декабря заявил лидер Франции Эммануэль Макрон в телеобращении по итогам III референдума (большинство жителей архипелага проголосовали против независимости).

«Жители Новой Каледонии выбрали остаться французами. Они решили свободно. Для всей нации — это гордость и признание. — заявил президент Французской республики. — Сегодня Франция более прекрасна, т.к. Новая Каледония решила остаться в ее составе».

По официальным результатам Высшего комиссариата Новой Каледонии, против независимости от Франции проголосовали 96,49% участников референдума, за — 3,51%. Явка — 43,9%. На I и II референдумах в 2018 г. и 2020 г. победу одержали также противники независимости.

На третьем референдуме зафиксирована рекордно низкая явка, т.к. сторонники независимости призвали бойкотировать голосование.

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