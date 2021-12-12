Новосибирск, , 17:04 — REGNUM В Новосибирске прошёл митинг против повышения тарифов на коммунальные и прочие услуги. Он состоялся в специально отведённом месте для публичных мероприятий, возле театра «Глобус», сообщил заявитель-организатор Сергей Крупенько.

Изменение тарифов ЖКХ O-nedvizhke.ru

В акции, заявленной как собрание граждан, по данным организаторов, приняли участие около 30 горожан.

Участники митинга потребовали принятия мер, направленных на пресечение практики, когда местные чиновники обслуживают интересы бизнеса в ущерб интересам населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске с 15 декабря вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.

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Кроме того, Сибирская генерирующая компания предлагает повысить тариф на отопление с 1 июля 2022 года на 406%.

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