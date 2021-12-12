Турин, Италия, , 17:02 — REGNUM 34-летний уругвайский таранный форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может вернуться в чемпионат Италии спустя восемь лет. На нападающего, по словам итальянской газеты Football Italia, претендует туринский «Ювентус», испытывающий проблемы с линией нападения. «Ювентус» готов сделать «красным дьяволами» предложение по трансферу Кавани уже в январе.

Эдинсон Кавани Ailura

Эдинсон Кавани покинул «Наполи» и перешел в «Пари Сен-Жермен» в июля 2013 года. Парижский клуб заплатил за кумира болельщиков неаполитанского клуба 64 миллиона евро. За «ПСЖ» Кавани отыграл семь сезонов, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Эдинсон Кавани лишь один забитый мяч в восьми играх за «манкунианцев» во всех турнирах. Футболист не выходит на поле с начала ноября из-за травмы сухожилия.