12 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Александр Комаров, , 17:24 — REGNUM В Свердловской области пользователи соцсетей и форумов обсуждают нештатную ситуацию, в которой оказался самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Сочи. Комментариев не так много, как в темах про QR-коды и в целом коронавирус, но тем не менее они представляют некоторый интерес.

Авиация НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, по данным СМИ, самолёт выполнял рейс U6−219. Он изменил курс в 50 километрах от берега. Причиной стал неизвестный объект на пути гражданского воздушного судна.

Некий Лев К. спрашивает в соцсетях, не является ли появление неопознанного объекта следствием нарушения границ Российской Федерации. Некий Хорст М. в ответ ему предполагает, что, возможно, этот инцидент имел место над нейтральными водами.

Дима К. не исключает, что неопознанный летающий объект был самолётом одной из стран НАТО. «Кроме агрессии и провокаций, ничего не могут, Запад всё ещё живёт идеей холодной войны», — негодует гражданин. А Ольга Ш. пишет: «Главное, людей не угробили».

Некий Дима К. полагает, что во времена Советского Союза самолёты НАТО якобы сбили бы ещё «при первой попытке приблизиться» к границе. «А теперь разведчики у границ круглосуточно летают», — возмущён уралец. Леонид Л. ответил ему и тем, кто предлагает сбивать иностранные самолёты, следующим образом: «Сбивальщики, вы сами-то пойдёте потом на войну?».

Некоторые граждане пишут о пришельцах из внеземных цивилизаций. «Наконец-то прибыли внеземные гости, добро пожаловать, просто предупреждать надо», — шутит Андрей С.

Самолет компании «Уральские авиалинии» Uralairlines.ru

«НЛО или происки врагов?» — интересуется некий dimonza на портале E1.ru. А гражданин с ником Гость грустно пишет: «Хороша же у нас ПВО, если есть «из-за неопознанного самолёта».

Но есть и более прозаические версии. Некий Asl_Obo отмечает, что в этом районе вполне мог заблудиться российский частный самолёт. «Очень вероятно, частник какой-то заблудился мелкий, такое случается везде, а тут и подавно. Мелких самолётов типа «Сессна» и т. д. там попой ешь. Пилоты действовали по регламенту, просто перестраховались», — считает гражданин.

А тем временем инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Возможно, в скором времени общественность узнает, столкновения с каким объектом хотели избежать пилоты «Уральских авиалиний».