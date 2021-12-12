Москва, 12 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что европейские специалисты критично относились к американским советникам, работавшим в России в 90-е годы. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

"Я много потом разговаривал со специалистами, скажем, из Европы, и они очень критично оценивали деятельность наших американских советников на тот период времени», — отметил Путин.

По словам президента, предлагаемые американской стороной решения оценивались весьма критично европейскими экспертами.

«С этим можно спорить, но, во всяком случае, такой критический взгляд на работу этой когорты, он имел место не только сейчас, но имел место и тогда, причем не от российского наблюдателя или от российских специалистов, а от европейских специалистов», — добавил глава государства.

Тем не менее, российский лидер подчеркнул, что в том, что на территории России работали сотни иностранных советников, нет ничего унизительного.

«Привлечение иностранных специалистов — дело обычное, особенно для нашей страны в тот период времени, когда страна проводила рыночные реформы. Отечественных специалистов, которые понимали, что это такое, которые когда-то держали все это в руках, чувствовали — их практически не было. Теоретики были. А те, кто реально работал в рыночной экономике — таких было раз-два и обчелся», — резюмировал Путин.

В качестве издержек указанных процессов президент отметил, что был случай, когда коммерческим советником был кадровый сотрудник ЦРУ, что противоречит законодательству США.