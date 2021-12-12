Самара, , 16:57 — REGNUM 17-летний фланговый нападающий самарских «Крыльев Советов» и молодежной сборной России по футболу Сергей Пиняев попал в сферу интересов московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита». Об этом 12 декабря сообщило издание «РБ Спорт».

Вчера, 11 декабря, в матче 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с казанским «Рубином» (2:0) Пиняев забил свой первый мяч в высшем дивизионе. Таким образом, 17-летний нападающий вошел в топ-3 самых молодых авторов голов в истории Премьер-лиги. На данный момент самым автором гола в РПЛ остается экс-полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе.

В текущем сезоне Сергей Пиняев принял участие в девятнадцати матчах за самарский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.