Москва, , 16:55 — REGNUM Россия в 1990-е годы утратила часть суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

«Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов … — сказал он. — В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета».

С этим Путин столкнулся, будучи председателем правительства в 1999 г.

«Когда миссия МВФ после начала наших активных боевых действий на Северном Кавказе потребовала прекращения этих боевых действий. На вопрос, при чем здесь МВФ, было сказано, что вот при том, что они считают, что это негативно отражается на экономике… — сказал Путин. — Или там по-моему речь шла о возможной рассрочке платежей по процентам. Сказали: не будет никакой рассрочки».