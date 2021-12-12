Ростов-на-Дону, , 16:51 — REGNUM 12 декабря член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что 33-летний российский центральный полузащитник «Ростова» Павел Мамаев не входит в сферу трансферных интересов клуба.

Павел Мамаев Дмитрий Садовников

Ранее сообщалось, что Мамаев может пополнить состав «Химок», перейдя из «Ростова» в январе правах свободного агента, так как соглашение футболиста с «желто-синими» рассчитано до 31 декабря 2021 года.

В текущем сезоне Павел Мамаев принял участие лишь в шести матчах за «Ростов» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 370 минут и получив одну желтую карточку.

До «Ростова» Павел Мамаев выступал за московское «Торпедо», ЦСКА, и «Краснодар».