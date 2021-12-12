Кемерово, , 16:49 — REGNUM В Кемерове на обустройство городских дорог выделили больше восьми миллионов рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок.

Ремонт дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Соответствующий тендер на проведение аукциона разместила администрация муниципалитета.

Победителю предстоят «работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов».

Начальная стоимость проекта 8 472 707 рублей. Заявки принимаются до 16 декабря 2021 года.