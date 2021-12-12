Кемерово, 12 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Кемерове на обустройство городских дорог выделили больше восьми миллионов рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

Соответствующий тендер на проведение аукциона разместила администрация муниципалитета.

Победителю предстоят «работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов».

Начальная стоимость проекта 8 472 707 рублей. Заявки принимаются до 16 декабря 2021 года.