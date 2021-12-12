Москва, 12 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Финансовые долги Российская Федерация стала погашать раньше срока по ряду причин. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, выплата внешних долгов, образовавшихся в 1990-е годы, позволила России сэкономить на процентах по кредитам и улучшить кредитный рейтинг, а также укрепить суверенитет страны.

«Когда страна выплачивает долги, слезает с этой кредитной иглы, повышается ее суверенитет», — сказал Путин.

Президент РФ пояснил, что способность страны обслуживать свои внешние долги отражается на кредитных рейтингах, которые дают возможность занимать финансовые средства на более выгодных условиях.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря глава РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза вопросы экономических интересов страны в контексте экологической международной повестки.