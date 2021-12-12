Лестер, Великобритания, , 16:40 — REGNUM Сегодня, 12 декабря, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер Сити» под руководством Брендана Роджерса в матче шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Ньюкаслом» Эдди Хау. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

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Матч обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бенксом. Ассистенты главного судьи — Гави Бесвик и Йан Хассин. Резервный арбитр — Энтони Тейлор.

Составы команд:

«Лестер Сити» (расстановка 4−2-3−1): Каспер Шмейхель — Люк Томас, Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Тимоти Кастань — Вилфред Ндиди, Юри Тилеманс — Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Харви Барнс — Патсон Дака.

«Ньюкасл» (расстановка 4−4-1−1): Мартин Дубравка — Хавьер Манкильо, Джамаал Ласселс, Фабиан Шер, Джамал Льюис — Джонджо Шелви, Мигел Алмирон, Джо Уиллок, Аллан Сен-Максимен — Жоэлинтон — Каллум Уилсон.

Последний матч «Ньюкасла» с «Лестером» проходил 7 мая 2021 года и завершился крупной победой «сорок» со счет 4:2.