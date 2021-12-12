Москва, , 16:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что Украина до сих пор не передала России имущество, доставшееся от СССР. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Путин Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

"В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза — за все бывшие союзные республики», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Москва в свое время пошла на такой шаг в надежде на то, что республики передадут ей зарубежные активы Советского Союза.

«Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», — добавил президент.

Путин отметил, что Россия также обращалась к другим государствам с этим вопросом, однако в ответ слышала, что это проблемы Москвы.