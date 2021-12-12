Грозный, , 16:30 — REGNUM 12 декабря в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче последнего в календарном году 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Химками». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Владимир Миневич.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Зоран Нижич, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов, Дарко Тодорович, Владислав Карапузов, Артем Тимофеев, Евгений Харин, Даниил Уткин, Игорь Коновалов, Артем Архипов.

«Химки»: Илья Лантратов, Эльмир Набиуллин, Александр Трошечкин, Максим Карпов, Филип Дагерстол, Артем Соколов, Кирилл Боженов, Денис Глушаков, Душан Стоинович, Илья Кухарчук, Резиуан Мирзов.

На данный момент «Ахмат», одержав восемь побед и набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с четырнадцатью очками расположились на последней позиции в зоне вылета.