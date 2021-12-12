Верона, Италия, , 16:24 — REGNUM 12 декабря в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди» «Верона» примет «Аталанту» в матче семнадцатого тура итальянской Серии А сезона 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Бригада арбитров: Юан Лука Сакки | Эдуардо Располлини | Алессио Берти.

Стартовые составы команд:

«Верона»: Монтито, Касале, Чеккерини, Мангани, Фараони, Лазович, Капрари, Лазанья, Тамез, Илич, Симеоне.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Демирал, Копмейнерс, Джимсити, Пеццелла, де Рон, Дзаппакоста, Пашалич, Миранчук, Мурьель.

26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук впервые с сентября выйдет в стартовом составе клуба из Бергамо. В последний раз Миранчук попадал в стартовый состав 18 сентября в матче 4-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной» (0:1). В текущем сезоне на счету российского футболиста две голевые передачи в девяти матчах за «Аталанту».