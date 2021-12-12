Москва, 12 декабря 2021, 16:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что в случае развала страны последствия были бы более кровавыми, чем при развале Югославии. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
Напомним, ранее в ходе заседания Совета по правам человека Путин уже затрагивал тему Югославии, полемизируя с кинорежиссером Александром Сокуровым.
Тогда деятель искусства предложил «отпустить всех», кто не хочет жить в рамках единого российского государства, за что получил жесткую критику со стороны президента.
Путин порекомендовал Сокурову прежде, чем делать подобные заявления, сперва хорошо подумать, так как вопрос очень серьезный и опасный, особенно в связи с событиями, произошедшими в Югославии.