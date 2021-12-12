Москва, , 16:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что в случае развала страны последствия были бы более кровавыми, чем при развале Югославии. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Путин

"Точно можно сказать, что нам было бы очень плохо, мы сейчас бы не боролись за повышение рождаемости, мы бы сейчас боролись за выживание. А трагический пример Югославии говорит о том, что, если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии», — отметил глава государства.

Напомним, ранее в ходе заседания Совета по правам человека Путин уже затрагивал тему Югославии, полемизируя с кинорежиссером Александром Сокуровым.

Тогда деятель искусства предложил «отпустить всех», кто не хочет жить в рамках единого российского государства, за что получил жесткую критику со стороны президента.

Путин порекомендовал Сокурову прежде, чем делать подобные заявления, сперва хорошо подумать, так как вопрос очень серьезный и опасный, особенно в связи с событиями, произошедшими в Югославии.