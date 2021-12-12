Новосибирск, 12 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Новосибирске избрана мера пресечения в отношении бывшего прокурора Дзержинского района. Об этом сообщил Железнодорожный районный суд города.

Цитата из к/ф «Источник». реж Кинг Видор. 1949. США Суд

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина.

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«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего прокурора Дзержинского района города Новосибирска Олега Бушмакина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ, сроком на два месяца, то есть до 10 февраля 2022 года», — уточнили в суде.

Бушмакин подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий.