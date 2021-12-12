Москва, , 16:21 — REGNUM На Россию, утратившую значительную часть суверенитета в 1990-х годах, было много рычагов давления извне. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия 1».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рычагов (давления на Россию — прим. ИА REGNUM) было очень много, — сказал глава государства. — Россия была в достаточно слабом состоянии».

По его словам, от различного рода финансовых инструментов и механизмов была зависима страна.

«Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», — добавил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил о возможных прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным.