Москва, , 16:16 — REGNUM В 1990-е годы сепаратисты делали все, чтобы раскачать ситуацию в России, они при этом пользовались поддержкой определенных сил на Западе. Об этом в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Определенные силы на Западе просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, бандитов, террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать, — рассказал Путин. — И это для меня было абсолютным фактом».

Также Путин рассказал, что страна в 1990-е годы находилась в состоянии «гражданской войны»:

«Ситуация была очень сложной, это касалось внутреннего состояния всего государства… Это касалось экономики, … Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война».

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