Москва, , 16:12 — REGNUM 12 декабря «Динамо» в центральном матче восемнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграло вничью с санкт-петербургским «Зенитом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. MVP противостояния с оценкой 7.75 по версии портала WhoScored был признан 28-летний уругвайский фланговый атакующий защитник московского клуба Гильермо Варела, отметившийся результативной передачей, тремя успешными отборами и одной удачной обводкой. Точность передач уругвайца составила 69%.

В текущем сезоне Гильермо Варела принял участие в шестнадцати матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в играх с «Рубином» и «Зенитом»

Варела перешел в «Динамо» 17 июля 2021 года из «Копенгагена». Московский клуб заплатил датчанам 1 миллион евро за трансфер защитника. Текущее соглашение Гильермо Варелы с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2023 года.