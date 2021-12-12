Москва, , 16:10 — REGNUM 12 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся центральный матч 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Динамо» — «Зенит». Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

На 11-йминуте встречи бразильский нападающий Клаудиньо не сумел поразить ворота ударом с пенальти. Через 23 минуты Клаудиньо все-таки вывел гостей вперед, замкнув передачу Вячеслава Караваева — 0:1. На 72-й минуте фланговый атакующий защитник Дмитрий Скопинцев спас «Динамо» от поражения, удачно подстроившись под навес Гильермо Варелы с правого фланга — 1:1.

Желтые карточки получили Дуглас Сантос (45+3') и Никола Моро (69'). На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Алексей Лунев и Максим Гаврилин.

Статистика матча («Динамо"/ «Зенит»)

Удары 9/4

Удары в створ 5/3

Владение 45%/55%

Угловые 4/5

Нарушения 10/7

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев (Паршивлюк, 90'), Моро, Фомин, Захарян, Грулев, Макаров, Тюкавин (Игбун, 84').

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел (Оздоев, 46'), Кузяев (Сутормин, 87'), Мостовой (Круговой, 87'), Малком (Ерохин, 46'), Клаудиньо (Кузнецов, 90').

«Зенит», набрав 38 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36-ю очками расположилось строчкой ниже.