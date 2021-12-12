Москва, , 16:09 — REGNUM Следственный комитет проверит обстоятельства нештатной ситуации, в которой оказался самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга в Сочи. Глава СКР Александр Бастрыкин ждёт доклада от и.о. главы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павла Выменца, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет

Sledcom.ru

Известно, что самолёт, выполнявший рейс U6−219, изменил курс над Чёрным морем. Это было сделано для избежания столкновения с неизвестным объектом. На борту самолёта находились 166 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 11 декабря. Изменить маршрут пришлось и самолёту «Аэрофлота», который следовал из Москвы.

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