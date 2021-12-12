Кемерово, , 16:09 — REGNUM Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту крушения вертолета Robinson R 66. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Robinson R66 Pedro Aragão

Напомним, 10 декабря 2021 года вертолёт Robinson R 66 вылетел с территории Новокузнецка и следовал на Алтай. После часа полёта воздушное судно не вышло на связь, через некоторое время на территории Хакасии сработал аварийный радиомаяк вертолёта. В ходе поисковых мероприятий в районе озера Каракуль в Хакасии он был обнаружен. На борту находился командир воздушного судна, который погиб.

«По уголовному делу создана следственная группа, которая провела осмотр места происшествия — падения воздушного судна. В ходе осмотра были изъяты: образцы топлива, регистрационное устройство и документы на вертолет, личные вещи и документы командира воздушного судна», — уточнили в ведомстве.

Также следователи изъяли документы на топливо и его образцы с места заправки вертолёта, по которым назначена химическая экспертиза, допрошены в качестве свидетелей инженеры, проводившие предполётный осмотр воздушного судна.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна.

Расследование дела продолжается.