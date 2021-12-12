Москва, , 16:07 — REGNUM Сербия намерена закупить 18 вертолетов российского производства в 2022—2023 годах. Об этом 12 декабря рассказал президент Сербии Александр Вучич.

«Ожидаем новые закупки вертолетов в 2022 и 2023 гг., — передает ТАСС его слова. — Ожидаем в общей сложности 30 вертолетов, из них 11 — H-145, четыре — Ми-35, три — Ми-17 плюс 11 — подержанных Ми-35, которые купим у одной из стран Европейского союза».

При этом Вучич отметил, что Сербия станет региональной вертолетной силой.