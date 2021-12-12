Москва, , 16:06 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 40 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 12 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано 12 авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 12 рейсов, еще 11 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве наблюдается редкое для Центральной России природное явление — изморозь.