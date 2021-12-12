Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Запуск тяжёлой ракеты-носителя Ariane-5 с орбитальной обсерваторией «Джеймс Уэбб» назначен на 22 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Телескоп «Джеймс Уэбб» NASA

В настоящее время телескоп «Джеймс Уэбб» проходит завершающие этапы подготовки к запуску на космодроме «Куру» во Французской Гвиане. Специалисты уже завершили заправку обсерватории топливом, которое будет использоваться для изменения ориентации телескопа в космосе.

«Джеймс Уэбб» при длине 13,2 метра, ширине 4,2 метра и массе 6,5 тонны станет самым большим орбитальным телескопом в истории. Для запуска будет использоваться ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane-5.

Телескоп «Джеймс Уэбб» призван стать преемником обсерватории «Хаббл», работающей на орбите с 1990 года. Сроки строительства нового телескопа неоднократно сдвигались из-за технических проблем и превышения бюджета.

Общая стоимость проекта превысила $10 млрд. Большую часть бюджета выделило американское агентство NASA, также в программе участвуют Европейское и Канадское космические агентства.

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