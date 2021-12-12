Киев, 12 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Рассмотреть вопрос увольнения заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, который 11 декабря устроил скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе, потребовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом написал глава государства в своем Telegram-канале.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД, — сообщил президент. — Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем».

Напомним, ранее ряд СМИ Украины обнародовали видеозапись, на которой Гогилашвили грубит на одном из блокпостов сотрудникам правопорядка после того, как те попросили у него предъявить документы.

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