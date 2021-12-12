Москва, , 15:53 — REGNUM В столице России наиболее распространены штамм коронавируса «Дельта» и уханьский штамм. При этом штамм «Омикрон» пока «ничем существенным не пугает». Об этом 12 декабря сообщила главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

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«С «Омикроном» мы не сталкивались, доминирует «Дельта», и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов и уханьским штаммом», — отметила она, добавив, что «Омикрон» пока «ничем существенным не пугает».

Лысенко выразила надежду, что новый штамм коронавируса будет «лояльнее к человечеству», чем «Дельта».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о получении образца штамма «Омикрон». Он уточнил, что специалисты приехали в стационар, гденаходятся пациенты, вернувшиеся из ЮАР, и взяли мазки и просеквенировали их.