Москва, , 15:53 — REGNUM 10 декабря я оказался в одной кампании с влиятельными людьми из Китая, Бирмы, Мьянмы и Северной Кореи. Нас объединили персональные санкции Минфина США. Ко мне особый интерес, так как в американской версии я «спонсировал» ядерную программу КНДР.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Имея приличный стаж в политических и информационных кампаниях, я много видел фейков и откровенного бреда, но такой масштаб удивил даже меня. Если и есть в этом мире, что-то совсем далекое от меня, так это оружие массового поражения. Но в США посчитали иначе. Представляю, как десятки людей из ЦРУ, АНБ, Госдепа и Минфина двигали горы бумаг, содержащих откровенный фейк, залепуху. И кто-то же поставил итоговую визу. Надеюсь, что это был не Байден.

Теперь обратимся к причинам санкционной суеты. Вашингтон параноидально отстаивает свой статус мирового цензора, жандарма, контролера и куратора. Но время, а так же меняющиеся геополитические, военно-стратегические и экономические обстоятельства неумолимо расшатывают дряхлеющую империю.

Американцы понимают это и всячески тормозят неизбежное. Их международное поведение стало значительно агрессивнее, чем было еще недавно. Но если ранее, обладая неоспоримым преимуществом, американцы делали ставку на свое военное и экономическое превосходство, то теперь их главным инструментом стали санкции. Их накладывают на всех, кто в разных сферах деятельности может мешать курсу Вашингтона. Или создавать конкуренцию бизнес интересам.

Так из России под санкции попали представители руководства страны, политики, крупные предприниматели, производственные кампании, банки и иные подчеркну масштабные структуры. Я, наблюдая за санкционным безумием, предполагал, что оно рано или поздно коснется науки, образования и творчества. Но даже обладая живым воображением никак не мог спрогнозировать, что Минфин США наложит санкции на мою скромную персону и на не менее скромный Европейский институт ЮСТО (СПРАВЕДЛИВОСТЬ). Это реально удивило не только меня, но и всех кто знает Дмитрия Соина как ученого, педагога и подвижника идеи саморазвития человека.

Конечно, когда враг твоей страны и твоего народа выдвигает тебе обвинения — это вызывает чувство гражданской гордости, но давайте все же комплексно оценим происходящее. Минфин США заявил, что я «наказан» за спонсорство сотен северокорейских студентов, которые обучались в Европейском институте ЮСТО (СПРАВЕДЛИВОСТЬ). Но это бредовое, легко отметаемое утверждение. Спонсор — это лицо, кампания осуществляющие финансовую либо иную поддержку кого-то в целях собственной рекламы. Но я не имел чести спонсировать приезд любых студентов, так как на это требуются существенные денежные средства. И конечно, я не создавал себе на этом репутации. Но это полбеды. Оказывается, наши студенты тайно участвовали в создании оружия массового уничтожения для КНДР…

Так и хочется спросить у господ из Минфина США: что вы там курите, нюхаете или колете себе? Как обучающийся в России студент может одновременно заниматься ядерным потенциалом в КНДР? Как такое рождается в американских головах? Незадолго до санкций в отношении нашего ВУЗа американцы постарались в отношении МФТИ — серьезного, крупного научно-образовательного центра России. И вот следом Европейский институт ЮСТО. Мы не имеем таких масштабов, как МФТИ, но тем интереснее атака на нас. Под удар попало небольшое научно-образовательное учреждение, сконцентрированное на создании новых форм человеческой архитектуры от творчества, саморазвития до здорового образа жизни и активного долголетия. Вот так это бывает.

На этом фоне я принял для себя решение ответить на этот выпад. Нельзя потакать чудакам из Минфина США, создавая у них чувство безнаказанности. Видимо, пришло время судебных претензий и активной работы в информационном поле. Такую же точку зрения поддерживает и коллектив института. Мой пример показателен. Если американцев не остановить, то скоро мы все окажемся под давлением санкций. Без ссылок на статус, финансовое или социальное положение. Да, и если уже возникла ситуация, при которой сотни людей подвергнуты санкционным репрессиям, то есть смысл в создании объединения физических и юридических лиц, пострадавших от действий Вашингтона.

Дмитрий Соин, ректор Европейского института ЮСТО