Новосибирск, , 15:52 — REGNUM Двенадцать юношей из Новосибирской области пополнят научные подразделения Министерства обороны Российской Федерации в ходе осеннего 2021 года призыва. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

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«Отправка новобранцев состоялась со сборного пункта Военного комиссариата Новосибирской области», — уточнили в ЦВО.

Они будут заниматься научно-исследовательской работой в сфере информационной безопасности и информационно-телекоммуникационных систем, нанотехнологий, робототехники и других направлений.

Отмечается, что для службы в научных ротах отбираются наиболее одарённые выпускники высших учебных заведений.